La quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza ci ha consegnato una nuova capolista nel girone A con il giochino del sorpasso e controsorpasso che questa volta ha premiato il Valmontone che dopo il 4-1 inflitto al Pomezia ha messo la freccia di un punto sulla W3 Maccarese fermata sul pari a Tivoli. Sembra uscita dal calo di condizione il Civitavecchia che dopo il successo per 5-3 sul campo della Boreale si è imposta in casa per 2-1 sul Colleferro. Questo il podio attuale: Valmontone 46 punti; W3 Maccarese 45 e Civitavecchia 42. In quarta posizione la Viterbese a 36 con un punto sul Tivoli e con i gialloblu che nel successo interno per 2-0 contro il Ladispoli grazie alla doppietta d’autore di Capuano hanno centrato il dodicesimo risultato utile durante l’intera gestione di mister Gardini. 10 punti dal primo posto con lo scontro diretto già giocato e 9 punti dal secondo sono ancora una enormità ma a questa Viterbese c’è ben poco da rimproverare visto che purtroppo il tecnico ha ereditato un situazione pessima dalla precedente gestione di 9 incontri condotta dal suo predecessore Puccica, ovviamente con un organico nettamente inferiore. Ed ora si va verso il derby di domenica quando la Viterbese si recherà sul terreno di una Sorianese che è tornata “ferita” dalla trasferta romana sul campo del Certosa dove è finita con il ko di misura di capitan Bellacima e compagni che hanno finito per pagare a caro prezzo la rere a freddo subita dopo 4 minuti di gioco. Sorianese che è comunque perfettamente in linea con i suo programmi di salvezza e che sa come la quota tranquillità passa in maggioranza dalle sfide che gioca al Celso Perugini anche alla luce delle difficoltà che manifesta nel rendimento esterno. Sarà una settimana di passione su entrambe i fronti per preparare un derby che anche alla luce di ciò che accadde nel girone di andata con la clamorosa vittoria della Sorianese al Rocchi promette delle super emozioni.