VITERBO – Undici giornate al termine, 33 punti ancora in palio ed il campionato di Ecellenza girone A torna ad “infiammarsi” quanto meno per la piazza d’onore visto che il Valmontone appare in fuga e contro la forza della prima della classe stavolta ha “sbattuto” la Sorianese battuta per 4-0 nel contesto di un match in cui il risultato è stato sin troppo severo per Bellacima e compagni che hanno avuto diverse occasioni per andare in rete senza però riuscire a sfruttarle e con un cinismo incredibile la prima della classe ha colpito senza pietà ogni qual volta ne ha avuto l’opportunità. Ma la gara che ha fatto da crocevia nella 23esima giornata è stata quella del Rocchi dove la Viterbese con l’eurogol di Maggese in pieno recupero ha conquistato tre punti di vitale importanza nella sua rincorsa al secondo posto finale. Per la W3 Maccarese addio imbattibilità stagionale e l’allungo del Valmontone a + 6 proprio nella settimana che precede il big match al vertice di domenica tra W3 Maccarese e Valmontone dove tutte le compagini che stazionano dal terzo al sesto posto (nell’ordine Civitavecchia a 43, Viterbese a 39 e la coppia Tivoli e Aranova a 38) faranno un tifo del diavolo per la capolista affinchè possa inchiodare la W3 Maccarese a 46 punti. Tanta gioia negli spogliatoi del Rocchi al termine del confronto vinto con la W3 Maccarese e in conferenza ha parlato anche il presidente Salaris il quale ha elogiato il gruppo per il campionato che sta disputando e la propria soddisfazione per il lavoro che la società sta svolgendo e portando avanti da quando si è insediata. Domenica prossima la Sorianese ospiterà il Pomezia mentre la Viterbese andrà a cercare altri tre punti nella trasferta contro l’Ottavia.