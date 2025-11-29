Una gara in cui parte da favorita, ma che va vinta sul campo e non solo sulla carta. A provarci dovrà essere il Civitavecchia Calcio, di scena questa mattina alle 11.30 al Giorgio Castelli di Tor Sapienza contro i romani. La classifica sembra aprire al ritorno al successo esterno per l’undici di Massimo Castagnari, che ha il doppio dei punti (22 contro 11) rispetto ai capitolini. Il calendario sembra promettere bene per i civitavecchiesi, che dopo questo confronto ospiteranno al Tamagnini l’Astrea e quindi faranno visita alla Sorianese. Ma va ricordato che anche lo scorso anno capitò un periodo simile, che sembrava fare da volano all’innalzata impetuosa dei nerazzurri, i quali, però, si sciolsero come neve al sole, perdendo terreno proprio quando sembrava che non capitasse. Il 2025 si concluderà con due appuntamenti da segnare sul calendario: prima lo scontro al vertice con l’Aranova in infrasettimanale e quindi chiusura, anche per il girone d’andata, al Rocchi in un derby contro la Viterbese che sembra ancora tutto da leggere.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo…

Quella del Castelli contro il Tor Sapienza in Coppa Italia è stata una delle due uniche partite nelle quali il Civitavecchia ha segnato più di un gol in trasferta. Lo scorso 10 settembre i nerazzurri si imposero per 2-1 con i centri di De Costanzo e Funari, dimostrando la loro superiorità anche nel match di ritorno al Tamagnini.

«Secondo me sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia – dichiara Matteo D’Innocenti – con loro ci conosciamo, visto che ci siamo affrontati già due volte». Ma come è cambiato il “lavoro” del centrocampo in queste ultime settimane, tra giocatori che sono andati via, altri che sono passati e qualcuno infortunato? «Le dinamiche sono rimaste sempre le stesse – riprende il centrocampista under 2008 – si continua sempre nonostante le peripezie che ci sono state. Il gruppo è questo e puntiamo a dare il massimo».

Matteo D’Innocenti è stato uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra nel 4-0 sul Nuova Florida. Nel primo tempo un preciso assist per Fontana e nella ripresa il gol che ha chiuso definitivamente la storia.

«E’ stato bellissimo dare il mio contributo alla squadra – conclude D’Innocenti – da under è ancora più bello. Sto giocando in Eccellenza per la prima volta, spero di poter essere ancora di utilità al gruppo». Tor Sapienza-Civitavecchia sarà arbitrata da un fischietto della sezione di Viterbo: Francesco Millocco. Gli assistenti saranno di Roma 1: Alessio Corsini e Vittorio Poggipolini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA