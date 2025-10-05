Altro passo falso per il Civitavecchia, che non va oltre l’1-1 sul campo della Romulea e continua a faticare in campionato. I nerazzurri di Massimo Castagnari, reduci da due sconfitte consecutive, non riescono a ritrovare la vittoria. Avvio scoppiettante per la “Vecchia”, che al 4’ troverebbe subito la rete: Zambruno serve Mocanu, bravo a superare il portiere, ma la gioia dura un attimo per via di un fuorigioco molto dubbio. Gol annullato e risultato che resta fermo sullo 0-0. La risposta dei padroni di casa arriva al 12’, quando Pomponi controlla, si accentra e batte Aceto sul primo palo per l’1-0 Romulea.

Da lì in poi poche emozioni: la prima frazione scivola via con i romani avanti di misura. Nella ripresa il Civitavecchia torna in campo deciso a reagire, mettendo da parte la rabbia per le decisioni arbitrali. Al 50’ Aceto è provvidenziale su Ciriachi, evitando il raddoppio, e pochi minuti dopo arriva il pareggio: Funari, al termine di un’azione insistita, è il più lesto sulla respinta di Pensa su Fatarella e firma l’1-1.

Ritrovato entusiasmo, i nerazzurri provano a completare la rimonta, ma la gara si complica ancora per episodi discutibili. Al 70’ Sebastiani scatta in posizione regolare, supera il portiere e insacca, ma l’arbitro Lelli ferma tutto per fuorigioco. Poco dopo lo stesso attaccante viene atterrato in area, ma anche questa volta il direttore di gara lascia correre. Il match si chiude così sull’1-1, con il Civitavecchia che deve accontentarsi di un punto e tanto rammarico. Una prestazione di carattere, ma segnata ancora da episodi sfavorevoli che frenano la rincorsa dei nerazzurri.

«L’andamento della partita poteva essere diverso - commenta mister Massimo Castagnari – siamo andati subito in gol dopo qualche minuto, ma non capisco perchè ci sia stato annullato. Nel primo tempo abbiamo sbagliato solo sul loro gol, ma abbiamo fatto tante cose buone, senza riuscire a segnare. Nella ripresa loro hanno avuto un paio di occasioni importanti e poi siamo andati nuovamente in gol ed anche qui non ho capito perché ci sia stato annullato. È un periodo in cui dobbiamo fare tanto per poterla buttare dentro. Alla squadra non posso dire nulla, era difficile imporsi su un campo complicato come quello della Romulea. È un campionato con tante squadre attrezzate, sembra quasi un campionato di serie D. Domenica prossima dobbiamo tornare alla vittoria, anche se non sarà per nulla semplice contro la Monti Prenestini, con la speranza di recuperare qualcuno dei giocatori attualmente indisponibili».

«Questo pareggio ci sta strettissimo – afferma a caldo il direttore sportivo Marco Angelocore – abbiamo preso un gol per un infortunio della difesa, poi la Romulea non ha fatto più nulla. Non ci è stato concesso un rigore netto nel secondo tempo e ci rammarichiamo anche per la traversa colpita da Sebastiani. Ci sono stati annullati due gol per fuorigioco, entrambi sembrati in realtà da concedere. Soprattutto il secondo è sembrato clamoroso, con Sebastiani che era due metri dietro rispetto al loro ultimo difensore. La squadra ha giocato bene, abbiamo dei giocatori di temperamento e sono molto contento di questo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA