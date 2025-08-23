PHOTO
Foto 100 ASA-Santa Marinella
Terza vittoria consecutiva in amichevole, sempre segnando tre gol di fronte al pubblico amico del Tamagnini. Prosegue con buone indicazioni il precampionato del Civitavecchia Calcio, che ha superato per 3-1 il Fonte Meravigliosa, formazione militante nel campionato di Promozione. I nerazzurri, nuovamente in campo a 48 ore dal successo sul Tarquinia, hanno messo in mostra una buona organizzazione di gioco, anche se hanno avuto qualche difficoltà nel giropalla per superare un buon Fonte Meravigliosa.
La partita è cominciata su buoni ritmi, con il Civitavecchia subito protagonista. Al 14° minuto è arrivato il meritato vantaggio grazie a Sebastiani, lesto nel raccogliere una palla di rapina ed ad infilare nella porta della squadra che giocherà nel girone A di Promozione. Tre minuti dopo, però, è arrivato l’episodio che ha momentaneamente riportato in parità il match: al 17°, l’arbitro ha concesso un rigore sembrato inesistente alla Fonte Meravigliosa.
Un intervento in area è stato scambiato per fallo, con conseguente clamoroso abbaglio del direttore di gara. Gli ospiti hanno trasformato il penalty, portando il risultato sull’1-1. Ma il Civitavecchia non ha perso la bussola e ha continuato a macinare gioco. Più tardi, su un perfetto calcio di punizione tagliato dalla destra, è stato Gagliardini ad andare vicinissimo al nuovo vantaggio con un colpo di testa preciso, ma la sfera è uscita di un soffio alla destra del palo.
La ripresa si è aperta con il Civitavecchia deciso a rimettere le cose a posto. Al 5°, azione manovrata sulla trequarti, palla illuminante di Sebastiani per l'inserimento di Squerzanti, che, dopo una rete rapida di passaggi, ha infilato il portiere ospite con freddezza: 2-1. I nerazzurri hanno continuato a gestire con ordine, senza rischiare praticamente nulla, e al 21° hanno chiuso i giochi. A firmare il 3-1 è stato ancora Sebastiani, protagonista dell'incontro: l’attaccante ha raccolto uno splendido assist di Gagliardi e ha insaccato con precisione, firmando così la sua doppietta personale e una prestazione di buonissimo spessore.
Nel finale c’è stato spazio anche per l’occasione del 4-1, capitata sui piedi di Marcelletti, che ha ricevuto palla in area e ha calciato a colpo sicuro: solo un intervento super del portiere ha negato la gioia del gol. Triplice fischio e applausi per il Civitavecchia, che archivia un test utile e positivo, impreziosito da una prestazione convincente contro un avversario volenteroso ma superato sul piano tecnico e tattico.
Ottima la prova complessiva della squadra, con un Sebastiani ispirato (2 gol e 1 assist). Nonostante l’infortunio arbitrale, i nerazzurri hanno saputo reagire con personalità, dando continuità al lavoro precampionato e dimostrando che la condizione fisica e mentale è già a un buon livello. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada per arrivare al debutto contro l'Aurelio nelle migliori condizioni possibili.
@RIPRODUZIONE RISERVATA