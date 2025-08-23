Terza vittoria consecutiva in amichevole, sempre segnando tre gol di fronte al pubblico amico del Tamagnini. Prosegue con buone indicazioni il precampionato del Civitavecchia Calcio, che ha superato per 3-1 il Fonte Meravigliosa, formazione militante nel campionato di Promozione. I nerazzurri, nuovamente in campo a 48 ore dal successo sul Tarquinia, hanno messo in mostra una buona organizzazione di gioco, anche se hanno avuto qualche difficoltà nel giropalla per superare un buon Fonte Meravigliosa.

La partita è cominciata su buoni ritmi, con il Civitavecchia subito protagonista. Al 14° minuto è arrivato il meritato vantaggio grazie a Sebastiani, lesto nel raccogliere una palla di rapina ed ad infilare nella porta della squadra che giocherà nel girone A di Promozione. Tre minuti dopo, però, è arrivato l’episodio che ha momentaneamente riportato in parità il match: al 17°, l’arbitro ha concesso un rigore sembrato inesistente alla Fonte Meravigliosa.

Un intervento in area è stato scambiato per fallo, con conseguente clamoroso abbaglio del direttore di gara. Gli ospiti hanno trasformato il penalty, portando il risultato sull’1-1. Ma il Civitavecchia non ha perso la bussola e ha continuato a macinare gioco. Più tardi, su un perfetto calcio di punizione tagliato dalla destra, è stato Gagliardini ad andare vicinissimo al nuovo vantaggio con un colpo di testa preciso, ma la sfera è uscita di un soffio alla destra del palo.

La ripresa si è aperta con il Civitavecchia deciso a rimettere le cose a posto. Al 5°, azione manovrata sulla trequarti, palla illuminante di Sebastiani per l'inserimento di Squerzanti, che, dopo una rete rapida di passaggi, ha infilato il portiere ospite con freddezza: 2-1. I nerazzurri hanno continuato a gestire con ordine, senza rischiare praticamente nulla, e al 21° hanno chiuso i giochi. A firmare il 3-1 è stato ancora Sebastiani, protagonista dell'incontro: l’attaccante ha raccolto uno splendido assist di Gagliardi e ha insaccato con precisione, firmando così la sua doppietta personale e una prestazione di buonissimo spessore.

Nel finale c’è stato spazio anche per l’occasione del 4-1, capitata sui piedi di Marcelletti, che ha ricevuto palla in area e ha calciato a colpo sicuro: solo un intervento super del portiere ha negato la gioia del gol. Triplice fischio e applausi per il Civitavecchia, che archivia un test utile e positivo, impreziosito da una prestazione convincente contro un avversario volenteroso ma superato sul piano tecnico e tattico.

Ottima la prova complessiva della squadra, con un Sebastiani ispirato (2 gol e 1 assist). Nonostante l’infortunio arbitrale, i nerazzurri hanno saputo reagire con personalità, dando continuità al lavoro precampionato e dimostrando che la condizione fisica e mentale è già a un buon livello. Ora l’obiettivo è continuare su questa strada per arrivare al debutto contro l'Aurelio nelle migliori condizioni possibili.

