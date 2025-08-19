Ha destato sgomento, incredulità e commozione la prematura scomparsa a causa di un improvviso malore di Luca Aluisi, 30 anni, originario e residente a Marta e conosciuto negli ambienti sportivi calcistici per avere militato da calciatore dilettante in diversi club della nostra provincia tra i quali fra gli altri Ischia di Castro e Virtus Marta. Quest’anno era stato ingaggiato dalla società di Seconda Categoria toscana del Castell’Azzara. Sui canali social tanti attestati di cordoglio tra i quali ricordiamo proprio quello del Castell’Azzara che lo aveva presentato lo scorso mese di giugno. “L’ Asd Castell'Azzara è profondamente sconvolta dalla tragica notizia giunta questa mattina (ieri mattina, ndr) della scomparsa di Luca Aluisi.Il giovane trentenne era pronto a vestire la nostra maglia e ad iniziare con entusiasmo questa nuova avventura sportiva. La società si unisce con sincero cordoglio al dolore della famiglia per l'improvvisa perdita di Luca.Le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari.Ogni allenamento, ogni partita, ogni gol: Luca sarà sempre con noi”.

Toccante anche il ricordo del Montefiascone Calcio: “L’Asd Montefiascone, in tutte le sue componenti, si stringe con profondo dolore alla famiglia Aluisi per l'improvvisa e tragica scomparsa del caro Luca. In questo momento di inimmaginabile sofferenza, vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze.In particolare, il direttore sportivo Giulio D'Alessio e il figlio Marco, amico d'infanzia e concittadini di Luca, piangono la perdita di un ragazzo solare, di un amico leale e di un atleta amato da tutti. Il suo ricordo rimarrà indelebile non solo sui campi da gioco, ma soprattutto nei nostri cuori. Che la terra ti sia lieve, Luca”.

Non poteva poi mancare il messaggio della Virtus Marta, l’ultima società in cui ha militato difendendo i colori della squadra del suo paese: “L’Asd Virtus Marta si unisce al dolore della famiglia Aluisi per l’improvvisa scomparsa del nostro amico e compagno di squadra Luca. Certi eventi ti lasciano senza parole e senza fiato e per quanto lo sport insegni a non arrendersi mai, proprio come faceva Luca in campo, oggi ci troviamo inermi e increduli.Ora Luca, proteggi la tua famiglia dall’alto e continua a combattere su ogni pallone, agitando quel codino nelle immense praterie celesti.Ciao Luca, ti vogliamo bene”.

