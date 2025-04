Archiviata la lunga, intensa e importante cavalcata nella stagione regolare che ha portato alla conquista dei playoff di Serie C Unica, ora la Supernova Fiumicino si è messa a lavoro per preparare al meglio la post season. I rossoneri sfideranno nei quarti di finale la BizzagliaA&S Virtus Pomezia Bk: gara 1 si giocherà in trasferta domenica 27 aprile alle 18.30, gara 2 al PalaSupernova mercoledì 30 alle ore 21, mentre l’eventuale gara 3 andrà in caso in scena di nuovo in trasferta domenica 4 maggio alle 18.30. Ma in attesa di sfidare la capolista del girone L, la squadra di coach Sardo ha iniziato a fare le prove contro la capolista del girone I. Mercoledì sera, infatti, la Supernova ha sfidato in amichevole in trasferta la Tiber Roma, una gara che nonostante sia stata vissuta senza pedine fondamentali come Tebaldi, Manzo, Finamore e Tiraferri ha dato risposte importante. Al di là del risultato positivo (27-18, 16-26, 19-18, 14-18, 12-20 i parziali), i rossoneri hanno confermato ancora una volta la crescita dal punto di vista di squadra e allo stesso tempo hanno riabbracciato Gianluca Marchetti che immediatamente risposto presente non solo dando i ritmi ai compagni ma anche dimostrando grande spirito e voglia. Due aspetti che saranno fondamentali nei prossimi giorni per continuare a preparare nel migliore dei modi il tanto atteso debutto nei playoff dove potrebbe fare il suo ritorno in campo anche Valerio Staffieri.

