Una delusione netta per la Supernova Fiumicino, valevole per il 16esimo turno di Serie C nel girone L di Conference Centro. I ragazzi allenati da coach Sardo, di fronte ai propri tifosi crollano eregalano al New Basket Time Latina due punti importanti. 54-89 (17-28, 28-47, 44-62), questo è il punteggio finale con la quale gli ospiti sconfiggono i rossoneri.

Tralasciando le problematiche legate ai cestisti disponibili, sin dai primi minuti faticano a trovarela giusta alchimia tecnico-tattica, che li aveva caratterizzati sino adoggi nei successi conquistati.Non si arriva nemmeno al primo quarto d'ora di gioco che il match si indirizza subito dalla parte del Latina.

Quest'ultimi, portano la gara verso la loro sponda passando progressivamente da un vantaggio di 10 punti ad uno più largo e definitivo. Inutile la reazione della Supernova, costretta ad arrendersi nel terzo quarto dopo una vana rincorsa per cercare di salvare una partita già compromessa, attraverso i seguenti punti ottenuti dai rispettivi giocatori: Zappalà 3, Peroni 6, Tebaldi 14, Tripodi 6, Manzo 5, Manzotti 10, Tiraferri 1, Fasolino 5, Vani 4.

IL PROSSIMO TURNO, 17^ GIORNATA. Sabato ore 18 San Nilo Grottaferrata-Pg Frassati Ciampino, ore 18,30 Anzio Basket Club-Basket Cassino, Scu.Ba. Frosinone-Fortitudo Scauri, ore 19 Virtus 70 Pomezia-Club Frascati, ore 19.30 Nbt Latina-Fortitudo Anagni, ore 20.30 Virtus Valmontone-Supernova Fiumicino. Domenica ore ore 18 Pallacanestro Sora-Virtus Aprilia.

LA CLASSIFICA. Virtus Pomezia 30, Scu.Ba. Frosinone 24, San Nilo Grottaferrata 22, Pallacanestro Sora 22, Pg Frassati Ciampino 20, Fortitudo Scauri 20, Nbt Latina 20, Anzio Basket Club 18, Supernova Fiumicino 14, Virtus Valmontone 12, Fortitudo Anagni 8, Club Basket Frascati 4, Basket Cassino 4, Virtus Aprilia 4.

