Conquistati con merito i playoff dopo una lunga e intensa cavalcata e nonostante svariati problemi nati durante il percorso, ora la Supernova Fiumicino di C è attesa dall’ultima gara della fase regolare.

Alle 19, tutte le partite si giocheranno in contemporanea, i rossoneri sfideranno davanti al proprio pubblico la P.G. Frassati, quaranta minuti che faranno chiudere il sipario sul campionato e che decreteranno la griglia playoff: «Raggiungere i playoff è stato un buon risultato, ora abbiamo la miglior partita possibile per avvicinarci nel modo giusto alla postseason. Frassati, infatti, nel girone di ritorno ha dimostrato tutto il suo valore, merito al ds Cecchetti per la costruzione del roster, conquistando meno punti solamente di Pomezia – il pensiero di coach Andrea Sardo a ventiquattro ore dalla palla a due -. Con i miei ragazzi abbiamo trovato i punti di attenzione sui quali lavorare in questo periodo e la sfida del weekend sarà in tal senso un ottimo per test per comprendere la nostra crescita. In più i prossimi quaranta minuti saranno importanti anche per migliorare ulteriormente la mentalità, bisogna infatti essere estremamente consapevoli di non lasciare mai nulla al caso e di dare sempre qualcosa in più per vincere ogni partita«.

La gara del Pala Supernova sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.

