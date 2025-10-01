Parte con il piede giusto la stagione in Serie C per la Supernova Fiumicino, che espugna il campo di Cisterna e si impone con una prestazione solida e convincente. 77-69 il punteggio finale, frutto di una gara condotta con autorità e maturità nonostante le assenze importanti e una preparazione ancora in fase iniziale. Senza Tebaldi e i nuovi innesti Diedhiou e Frank (quest’ultimo chiamato a raccogliere l’eredità pesante di Lynch-Daniels, salito in Serie B), i ragazzi del presidente Laurenza hanno mostrato subito di che pasta sono fatti. Dopo un primo quarto di studio reciproco, è stato il secondo parziale a indirizzare la gara: la compagine fiumicinese ha alzato il ritmo in attacco, facendo valere fisicità, qualità e organizzazione. Ottimo l'approccio mentale dei rossoneri, che non hanno sottovalutato Cisterna e vogliosi di mettersi in mostra, hanno affrontato la sfida con estrema concentrazione. La partita, dunque, è rimasta sotto controllo per gran parte del tempo, segno di una solidità già ben costruita nonostante i pochi allenamenti nelle gambe. Il progetto tecnico, rinnovato e ambizioso, sta già dando i primi frutti. Dopo la cavalcata dello scorso anno, culminata con la vittoria del girone e la partecipazione alle Final Four, la Supernova punta in quest’annata a restare stabilmente tra le grandi del campionato di C. Fondamentale in quest’ottica, l’arrivo di coach Di Giuliomaria, figura di spessore ed esperienza, chiamato a guidare un gruppo che ha saputo rinnovarsi senza perdere identità. Tra i nuovi volti, oltre a Diedhiou e Frank, si segnalano Grilli, Manzo, Spada, Bonarrigo, Di Cola e Gabrieli, pronti a diventare protagonisti in un roster profondo e ben strutturato. Ma è stato il collettivo, ancora una volta, a fare la differenza. Ora l’obiettivo è continuare a crescere, recuperare gli assenti e farsi trovare pronti per le prossime sfide, con l’idea chiara di essere protagonisti fino in fondo.

