Dopo aver confermato la propria forza casalinga nel weekend scorso contro un’altra big del girone C di DR1, come Alatri, ora la Supernova Fiumicino è chiamata a dare il primo segnale concreto anche in trasferta.

Oggi alle 18 i rossoneri faranno visita alla Virtus Basket Aprilia, che nelle prime quattro giornate di campionato ha vinto le prime due, perdondone altrettante.

«La nostra parola d’ordine dovrà essere continuità. Di prestazione e ovviamente di risultato. Purtroppo stiamo gestendo qualche intoppo fisico, ma la squadra si è allenata bene e con il giusto spirito. Sono contento del lavoro dei ragazzi – il racconto di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia -. Domani faremo di tutto per sistemare alcuni dettagli che non hanno funzionato sempre bene nelle prime partite e per dare una risposta concreta in trasferta, confermando così che possiamo essere la squadra ammirata fin qui in casa. Ma attenzione, affronteremo una formazione che in casa è molto ostica e che nel suo roster ha giovani molto interessanti».

Ale. Gi.

