Un gran bel momento di forma, quello che sta vivendo la Supernova Fiumicino. Dopo la vittoria ottenuta internamente contro il San Nilo Grottaferrata per 86-83, torna subito in campo per disputare la 19esima giornata di Serie C. Nona forza del girone L, i rossoneri durante questo weekend scenderanno sul campo di un'altra big: la Scuola Basket Frosinone. Quest'ultima, terza in classifica, farà del tutto per poter ostacolare i piani degli ospiti. La gara, che precisamente andrà in scena domani alle ore 18.30, sarà possibile seguirla in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Supernova, grazie alla collaborazione con la compagine avversaria.

Coach Sardo, tecnico della squadra fiumicinese, ha voluto presentare l'imminente incontro di campionato rilasciando le seguenti dichiarazioni: «Il nostro motto non cambia e siccome tutte le partite per noi sono importantissime, servirà una nuova prestazione fatta di attenzione, coraggio e voglia. Solo così sarà possibile pensare di poter fermare un’altra big del nostro campionato. Il successo contro Grottaferrata è stato utile sotto tanti punti di vista, così come continua a essere sempre più utile dal punto di vista tattico l’inserimento di Okereke, ma non può purtroppo bastare, siamo chiamati a spingere ancora più forte da qui alla fine della stagione regolare».

