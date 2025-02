CERVETERI - La rugbista Elisa Orsini convocata al raduno di area centro/sud per atlete di interesse nazionale. «Un riconoscimento - ha commentato l'assessore allo Sport, Manuele Parroccini - che conferma il suo valore sportivo e che le permette di confrontarsi con altre atlete di alto livello nel panorama nazionale. Ad Elisa, alla Lupi Frascati Rugby, sua squadra di appartenenza e all’URL di Cerveteri del presidente Marco Tassi e del direttore sportivo Marco Cavicchia, realtà fondamentali nella sua crescita sportiva, un caloroso in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza che andrà a vivere e i miei complimenti, complimenti che spero presto di potergli fare di persona a nome dell’amministrazione comunale tutta». «Da molti nell’opinione pubblica il rugby viene considerato ancora uno sport esclusivamente maschile, ma la crescita di Elisa conferma che non c’è differenza alcuna tra rugby maschile e femminile: esiste il rugby – ha proseguito Parroccini – uno sport che al di fuori degli scontri e delle mischie nel terreno di gioco, rappresenta una disciplina sana, ricca di valori e di lealtà: la dimostrazione più tangibile sono i terzi tempi a fine partita che si svolgono ad ogni livello. La convocazione di Elisa è anche un segnale forte contro gli stereotipi: è la conferma di come nello sport la forza e la prestanza fisica non sono tutto. Servono determinazione, stabilità e forza mentale, capacità di adattare il proprio modo di essere al campo e alle regole del gioco. Elisa, con grinta e talento, è senza dubbio un esempio». «Leggendo anche le cronache sportive nazionali – ha aggiunto ancora l'assessore allo Sport – sempre più ragazze si stanno avvicinando a quegli sport tradizionalmente più maschili: basti pensare al calcio e alle tantissime compagini femminili che stanno nascendo in tutta Italia, tra cui anche a Cerveteri. Colgo l’occasione dunque, intanto per fare i migliori auguri ad Elisa, sperando che tutti i suoi sogni e desideri sportivi possano realizzarsi, e poi per fare un appello a tutte le ragazze della sua stessa età: se avete una passione, se vi piace uno sport, non fatevi fermare dai pregiudizi, non vi fate condizionare da ciò che troppo spesso assurdi stereotipi vogliono farci credere. Provate, fate dei tentativi: mal che andrà, potrete sempre dire di averci provato! Il Rugby e tutto lo sport, non conoscono differenze, sono di tutti!».