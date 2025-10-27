È ancora un canestro allo scadere a negare alla WeCOM-Ortoetruria quello che sarebbe stato un meritato successo su un campo estremamente difficile come quello della imbattuta Carver.

I biancostellati aggiungono alle ormai troppe ricorrenti defezioni anche quella di Casanova che prova in riscaldamento, ma non riesce ad essere della gara per un problema al piede. La Stella Azzurra gioca comunque una partita gagliarda, ribattendo colpo su colpo alle trame della capolista riuscendo, grazie alla solita ottima prestazione difensiva, a portarsi anche sul +12 (43-31) a 3’ dalla fine del terzo periodo. I romani però non demordono e nell’ultimo quarto riagganciano Viterbo sul 56 pari. Ultimi 90" con la Stella Azzurra che sbaglia le due possibili conclusioni per la vittoria, lasciando che i padroni di casa dalla linea dei liberi portino a casa i due punti in palio. Veramente un peccato per il team di coach Saputo che pur in completa emergenza aveva molto bene disposto tatticamente un match che per la terza volta sfugge ai suoi ragazzi nell’ultimo giro di orologio. Certamente il team della Tuscia è molto in credito con la sorte, ma dalla prossima gara si spera di recuperare finalmente un roster quasi al completo per poter ricominciare tutti insieme un percorso positivo. Un’ultima notazione, indipendente dal risultato della partita, perché ha certamente coinvolto entrambe le squadre. Gli organi competenti debbono comprendere che certe prestazioni arbitrali non possono più essere giustificate in campionati di questo livello che hanno, tra altro, costi molto elevati. La direzione è stata costellata da errori incredibili, incapacità di lettura, gestione imbarazzante. Di questo si deve necessariamente prendere atto, adottando le opportune e non più dilazionabili decisioni.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 56: Calvi, Bertollini 2, Giancarli, Bertini 9, Moretti 13, Albenzi 11, Liesis 16, Meroi 3, Visentin 2, Casanova ne. Coach: F. Saputo. Ass.te: J. Vitali

CARVER 59: Orman, Scianaro 7, Taflaj ne, Lucarelli 15, Martino 11, Maiolo, Galli 3, Pagnanelli 6, Converso 12, Colagrossi 5. Coach: M. Tretta. Ass.te: M. Briscese

Parziali: 13-17/ 18-8/ 14-24/ 20-11

Rimbalzi: Liesis e Pagnanelli 13, Martino 11