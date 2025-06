Sabato scorso è stato un giorno speciale per l’Althea Academy. Infatti si è svolto il saggio di fine anno presso il parco Martiri delle Foibe in occasione dell’evento “Lo sport come stile di vita sano” ideato dalla pizzeria Le Terme. «Abbiamo collaborato con l’Aps Il Timone di Civitavecchia per promuovere l’amicizia tra associazioni del territorio. Si è rivelato non solo divertente per il folto pubblico ma anche costruttivo, stimolante ed inclusivo».

@RIPRODUZIONE RISERVATA