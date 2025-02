Finisce in parità la sfida del Dlf contro il Bagnaia nel campionato di Prima Categoria contro il Bagnaia. Al Gagliardini l'incontro si chiude sul risultato di 1-1. Tutto nel primo tempo quando a Bastianelli risponde, una decina di minuti dopo, Baggiani. «Deludente la conduzione di gara di Laezza - spiegano dal club biancoverde - in cui a farne maggiormente le spese è Paniccia espulso nella seconda parte di gara, dopo che il direttore, sul ribaltamento di fronte, non aveva fischiato un fallo sacrosanto su Loi. Tolta la lotta al vertice che coinvolge ancora quattro squadre, Cimina, Carbognano, Castel S. Elia e Canale Monterano, divise da una manciata di punti, la zona retrocessione che vede a rigor di matematica quasi spacciate il Valentano o l’Almas, al momento quest’ultima è a dieci punti dalla terzultima S. Lorenzo, il resto del gruppo (Dlf compreso) si gioca l’avvicinamento alla quaterna di testa. Gara dai due volti. In un primo tempo sostanzialmente equilibrato dove a Bastianelli aveva poi risposto Baggiani, fa eco una ripresa interamente in mano al Dlf. Se ne conteranno almeno due di occasioni clamorose, dove se sulla prima Varani deve ringraziare l’incrocio dei pali per respingere il fendente di Esposito, sulla seconda l’estremo difensore ospite dovrà invece tirar fuori tutta la sua bravura, per annullare ancora il tiro del numero dieci di casa. Il Dlf in inferiorità numerica negli ultimi quindici minuti non demorde e continua a spingere, senza però trovare la via del gol». Poca storia per il Quartiere Campo Oro, che impone la sua forza sul campo del fanalino di coda Vejanese. Nel match del campionato di Seconda Categoria, i gialloverdi hanno prevalso per 4-0. Come era prevedibile, l'undici di Fabio Secondino ha dimostrato la differenza di valori in campo, riuscendo a gestire bene l'anticipo di questa giornata. Ancora una volta protagonista Kevin Rasi, che con un'altra doppietta raggiunge la bellezza di 22 reti stagionali, con una delle due reti con un bolide da oltre 35 metri finito sotto il sette. . Completano lo score altri due attaccanti, Carrubba e Maroncelli, mentre i padroni di casa in precedenza avevano fallito un calcio di rigore. Con questa vittoria il Qco continua a confermarsi saldamente al timone del girone B. «Abbiamo giocato su un campo pesante - commenta mister Fabio Secondino - è stata una bella vittoria. Sono stati segnati dei gol di ottima fattura, in particolare il secondo, segnato da Rasi con un tiro da 35 metri finito sotto all'incrocio. Segnalo anche l'importante rete di Carrubba, tornato a segno dopo tanto tempo. Maroncelli ha fatto poker dopo una bella incursione. Abbiamo dominato, senza nessuna discussione. Peccato per il rigore netto che gli abbiamo concesso e che hanno sbagliato. In due trasferte abbiamo segnato 10 gol. Ora ci attendono altre due partite fondamentali contro Real Tolfa e Atletico Monte Romano. Continuiamo nel nostro percorso che abbiamo intrapreso». La Csl Soccer si aggiudica il derby contro la Leocon per 2-0 al Luca Di Ianne in Terza Categoria. La partita si decide subito al primo tempo con doppietta di Federico Memmoli. Il primo gol avviene su calcio di rigore, mentre il secondo su calcio d'angolo battuto da Berardozzi con Memmoli più lesto di tutti ad insaccare. Sempre nel primo tempo parecchie occasioni sprecate dalla squadra di Tommaso Valente. Nel secondo tempo poche occasioni da entrambe le squadre. Si conclude con i leoni ancora in vetta e domenica partita casalinga contro l'Oratorio Grandori Viterbo. Fischio d'inizio alle 15 al campo Flavio Gagliardini. Una prestazione solida e determinata, anche in questa occasione sono state quattro le reti messe a segno ma stavolta senza subirne: l'Evergreen ha vinto per 4-0 sul campo del Corchiano in Terza Categoria, con il risultato finale che non lascia repliche alla formazione di casa. «Su un campo difficile - spiegano dal club gialloblu - la squadra di mister Zampollini era chiamata a riscattare la prova di Magliano in Sabina contro l’avversario che lo scorso ottobre al Di Ianne, aveva superato alla prima giornata di campionato per 4-2. Civitavecchiesi che all’appuntamento registrano le assenze per squalifica di Paolini T. e Bartoloni alla quinta ammonizione oltre che degli indisponibili Animobono, Di Grazia, Fazle, Bencivenga, Di Battista e del neo acquisto Berardozzi. L’undici iniziale vede Buono capitanare una formazione che fin dai primi minuti prende possesso del campo con convinzione, lo spunto vincente che rompe il ghiaccio della sfida è di Marini che porta in vantaggio l’Evergreen, un’iniezione di fiducia che fa da prologo al gol del raddoppio firmato da Angeloni sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Spinelli. Nella ripresa lo spartito non cambia e De Gennaro mostra tutta la carica della squadra costruendo una caparbia azione personale, il n.7 dopo aver superato i propri avversari viene fermato fallosamente in area di rigore ed il Direttore di Gara decreta il tiro dal dischetto: Lo stesso esterno dagli undici metri realizza triplicando le marcature per i suoi. La partita sembra volgere al termine senza ulteriori sussulti ma a mettere la firma su una giornata positiva e piena di spunti interessanti sul proseguo della stagione, c’è anche Carlini che siglando una rete di pregevole fattura si iscrive al tabellino di giornata nella miglior maniera che potesse desiderare e chiude definitivamente il match. Torna dunque a conquistare i tre punti l’Evergreen che con questa vittoria scavalca Gallese e Tuscia United conquistando il quarto posto in graduatoria. Domenica prossima sfida importante e altrettanto complessa: al Di Ianne arriverà il Blera, attualmente seconda forza del campionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA