La sezione Aia di Civitavecchia apre le iscrizioni per il nuovo corso arbitri interamente gratuito, rivolto a ragazzi e ragazze appassionati di calcio che vogliono intraprendere un percorso sportivo dinamico e formativo. Il corso, promosso dalla sezione locale sita in via Galileo Galilei 2, offre numerosi vantaggi per i partecipanti: corso completamente gratuito, possibilità di giocare e arbitrare fino ai 19 anni, ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia, divisa ufficiale gratuita, riconoscimento di crediti scolastici, accesso a un polo di allenamento gratuito e rimborso economico per ogni gara arbitrata. Si tratta di un’opportunità unica per i giovani del territorio che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arbitraggio, migliorare la propria conoscenza del regolamento e vivere da protagonisti l’atmosfera del campo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sezione Aia di Civitavecchia sul social network Instagram (@aia_civitavecchia) o tramite WhatsApp al numero 346-6310114. Un’esperienza che unisce sport, crescita personale e divertimento, con la possibilità di diventare parte integrante del mondo del calcio italiano.

