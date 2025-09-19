Tutta la città domani farà il tifo per il suo “Toro” grazie anche al comune di Cerveteri che si attrezzerà per allestire un maxischermo e trasmettere il match live dando l’occasione ai cittadini di potersi riunire ed incoraggiare il loro beniamino. Cristian Malvitano si giocherà il titolo dei superleggeri a Casoria, in provincia di Napoli. Il pugile cerveterano di 28 anni sfiderà il rivale e padrone di casa 33enne Gianluca Picardi, figlio d’arte.

Il papà, Antonio, si laureò cinque volte campione italiano e che nel 1991 affrontò Thierry Jacob. Malvitano sa benissimo che non sarà facile al PalaCasoria ma si è preparato tutta l’estate con allenamenti intensi per presentarsi nel migliore della forma all’appuntamento più importante dell’anno. È uno dei massimi riconoscimenti a livello pugilistico e i suoi coach Fabio Filippini e Luisiano Fiore hanno curato ogni minimo dettaglio.

Cerveteri farà il tifo per il suo campione e il Comune ha allestito un maxischermo all’interno del Granarone dove sarà possibile vedere in diretta l’incontro dalle 21 in poi. Malvitano avrà al suo angolo, oltre a Filippini e Fiore, il noto cutman Giulio Spagnoli. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv.

«Fa piacere – prosegue Luisiano Fiore – che ci sia questa carica e questa grande attenzione da parte del pubblico di Cerveteri e Ladispoli. Cristian si merita tutto il bene possibile, è concentratissimo e sente tutto il supporto della gente. Il pugilato ha sempre bisogno di visibilità e magari un match così importante è l’occasione ghiotta per avvicinare anche tanti giovani e bambini allo sport. Ringraziamo anche il comune di Cerveteri naturalmente per questa bella iniziativa». Ci saranno 5mila persone: il sold out nel Pala Casoria.

