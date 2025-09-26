La stagione sportiva 2025-2026 non è ancora ufficialmente iniziata, ma in casa San Giorgio i preparativi sono già in pieno fermento. Oltre al lavoro tecnico e organizzativo dietro le quinte, arriva anche una notizia importante sul fronte delle collaborazioni: è stato infatti rinnovato l’accordo di partnership con Cafè Des Amis, storico main sponsor del club pallavolistico. Una conferma che non è solo formale, ma che rafforza un rapporto costruito nel tempo, fatto di valori condivisi, fiducia reciproca e radicamento nel territorio. Il legame tra queste due realtà è ormai consolidato, ed è diventato un esempio virtuoso di come sport e impresa locale possano crescere insieme, contribuendo in modo concreto alla vita della comunità. Punto di riferimento assoluto sul litorale romano, Cafè Des Amis - situato in Viale Nettuno 176/178 a Fregene - è molto più di un semplice esercizio commerciale. Conosciuto e apprezzato per la qualità dei suoi prodotti e per l’atmosfera accogliente, il locale è una vera e propria istituzione del gusto, capace di unire generazioni diverse intorno al piacere delle cose buone: dalle colazioni ai dolci artigianali, fino agli aperitivi che animano le serate estive. Il rinnovo della sponsorship rappresenta quindi un segnale forte di continuità, che permette alla società di guardare con entusiasmo e solidità alla nuova stagione. Un’annata che si preannuncia densa di sfide, ma anche di ambizioni e nuove opportunità per i tanti giovani che vestono i colori della San Giorgio Pallavolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA