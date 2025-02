Torna in azione il Real Fabrica capolista nel girone B della Serie A2 che sabato scorso ha osservato il suo turno di riposo previsto alla terza giornata. I viterbesi stanno dominando il risultato dove guidano la classifica con 7 punti di vantaggio sui romagnoli del Russi e 10 lunghezze nei confronti della coppia Atlante Grosseto e Montebianco Prato. Un margine rassicurante per una formazione che sin qui ha avuto un rendimento straordinario fatto di 11 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte. Domani alle ore 16 al PalaAnselmi di Fabrica arriva un Kappabi Potenza Picena, terzultimo in graduatoria con 10 punti e che alle spalle ha soltanto le cenerentole Audax Sant’Angelo e Futsal Pontedera ultime con 7. Pronostico quindi tutto dalla parte della formazione di coach Lucchetti che già all’andata superò nettamente in trasferta il quintetto maceratese. Settimana che assume una grande importanza nella stagione del Real visto che poi martedì alle 19 sempre al PalaAnselmi ci sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Prato e tra sette giorni in campionato la sfida esterna contro l’Atlante Grosseto. Real che a questo punto è anche “stuzzicato” dalla prospettiva di poter andare avanti in Coppa Italia sino ad arrivare alla Final Four tra le formazioni di serie A2.

