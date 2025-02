Dopo gli applausi dello scorso fine settimana arriva qualche nota stonata per l’Asp Civitavecchia. Non nel risultato finale che ci può stare contro una squadra che lotta per la promozione, ma per l’atteggiamento che le rossoblu hanno messo in campo. Sabato pomeriggio al Palazzetto Insolera-Tamagnini la Roma Centro ha battuto le civitavecchiesi con il punteggio finale di 1-3 raggiungendo il secondo posto in classifica con 41 punti all’attivo in compagnia del Volley Terracina. Non è stata una bella partita per l’Asp Civitavecchia che è partita in salita perdendo il primo set 14-25, ha reagito bene nel secondo parziale vinto per 25-23, poi l’inspiegabile pausa; nel terzo set le rossoblu hanno subito un drastico calo di concentrazione che le ha portate a perdere con il clamoroso punteggio 3-25 subendo addirittura 15 punti consecutivi da parte delle romane. Nel quarto set le ospiti amministravano il vantaggio vincendo per 25-15.

«Peggiore prestazione dell’anno, abbiamo dato una brutta immagine di noi stessi al di là della forza dell’avversario che è riconosciuta. «Nel primo set abbiamo avuto qualche difficoltà senza sfigurare, ottimo secondo set, poi siamo usciti dal campo nel terzo set senza neanche combattere e non è accettabile perdere un set 3-25. È stato un passo indietro da parte delle ragazze», , ha commentato nel dopo partita il tecnico Giovanni Guidozzi.

Dopo sedici giornate il campionato di Serie C va in pausa con l’Asp Civitavecchia quarta in classifica a quota 23 punti. Si riprenderà a marzo con il sestetto rossoblu che avrà l’occasione di rifarsi sfidando in trasferta il Pallianus penultimo in classifica.

