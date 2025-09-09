Civitavecchia accoglie una nuova realtà educativa: nasce la Start Volley, molto più di un corso di pallavolo.

È ufficialmente nata Start Volley, un'iniziativa sportiva e formativa rivolta ai più piccoli che promette di essere molto più di un semplice corso di pallavolo. Il progetto, attivo a Civitavecchia, si propone come un vero e proprio percorso di crescita, gioco e creatività pensato su misura per bambini. Il presidente della società blurosa sarà Marco Amoni, affiancato dal vice Patrizio Stefanini, entrambi personaggi molto conosciuti nell’ambito del volley locale.

Oltre all’insegnamento della pallavolo, il programma include attività creative, momenti di gioco libero e spazi dedicati allo sviluppo dell’autonomia, della libertà e del senso di responsabilità nei bambini. Il tutto sotto lo sguardo attento di un professionista qualificato: il dottor Fabrizio Orsomando, pedagogista ed allenatore, che unisce la passione per lo sport alla competenza educativa.

«L’obiettivo non è solo insegnare a colpire un pallone - affermano dalla Start – ma accompagnare i bambini in un percorso che li aiuti a esprimersi, a cooperare e a crescere con consapevolezza».

Le iscrizioni sono già aperte, e l’invito è rivolto a tutti i genitori che desiderano offrire ai propri figli un’esperienza sportiva diversa, basata su un approccio educativo moderno e attento alle esigenze evolutive dell’infanzia. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzazione tramite i canali ufficiali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA