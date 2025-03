La Nc alza la voce nella lotta salvezza del campionato di Serie B. Successo interno per i rossocelesti che sconfiggono la Canottieri Lazio per 13-7 al PalaGalli. Tre punti che sono maturati soprattutto nella seconda metà di gara, nella quale c'è stata la netta prevalenza degli uomini di Aurelio Baffetti. Già dai primi minuti gli attacchi emergono di più rispetto alle difese, con gli ospiti che si portano in vantaggio per due volte. Ma la doppietta di Pagliarini e il gol su situazione di superiorità numerica di Romiti permettono alle rossocelesti di andare al primo riposo sul 3-3. La partita sale di tono fisicamente, mentre sull'aspetto tecnico diventa Pagliarini contro tutti: il classe 2000 segna per tre volte, con i romani che per due volte vanificano le sue segnature. Al cambio di metà vasca è 6-5 Nc. Nella terza frazione il ritmo cala, con gli uomini di Baffetti che alzano l'intensità della difesa, che non lascia sbocchi ai capitolini. Davanti Calì allunga a +2 e nel finale di tempo tocca a Silvestri allargare le maglie. Ma il parziale tutto rossoceleste va avanti e diventa addirittura di 6-0 nell'ultimo tempo, perché i padroni di casa sono nettamente messi meglio dal punto di vista fisico, rispetto agli avversari. Dietro di pericoli ne vengono corsi pochi, nonostante l'assenza di Visciola, sostituito dai pali da Serrentino, che le più volte evita le segnature della squadra avversaria. Alla fine arriva una vittoria pienamente meritata, da parte della Nc, che potrà affrontare le prossime partite con un po' di consapevolezza in più, con la speranza di portare a casa la tanta agognata salvezza.

