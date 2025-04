Solo un pareggio per la Nautilus nel big match del campionato di serie A2. Al PalaGalli finisce 9-9 la sfida contro il Volturno, con la squadra di Daniele Lisi che perde la testa della classifica, a favore dello Sport Center Parma che ha vinto il proprio impegno contro il Team Marche ed ora domina con un punto di vantaggio sulle verdazzurre. La prestazione delle civitavecchiesi non è stata particolarmente accattivante, ma le correzioni fatte in corso d’opera e la determinazione delle ragazze ha permesso di non uscire dalla vasca di viale Lazio con una sconfitta sul groppone. In attacco ci sono stati molti errori, con molti passaggi verticali sbagliati e tante conclusioni che sono finite sul palo, mentre dietro le verdazzurre non hanno coperto bene gli spazi soprattutto sulla prima linea. Nel secondo tempo le civitavecchiesi vanno avanti di due reti, mentre le campane hanno avuto il doppio margine nel corso della terza frazione, ma per il resto sfida equilibratissima punto su punto, a testimoniare che la vittoria sarebbe potuta finire ad ambedue le parti. Nel finale a scuotere la Nautilus ci pensa la serba Avdic, implacabile con i suoi quattro gol che fermano la corsa delle casertane, anche se la rete che fa balzare il tabellone sul pareggio è un preciso diagonale di Di Basilio, autrice di una doppietta nel confronto del PalaGalli, così come Bianchi. Da segnalare l'ennesimo rigore parato da Ignaccolo, che sta diventando la costante di ogni domenica. La Nautilus, come detto, ha perso il primo posto nel girone, anche se la qualificazione ai playoff sembra sempre più vicina, con i sei punti di vantaggio rispetto alla quarta piazza, ad ora occupata dal Bologna. L’Ipertecnica Centumcellae si allontana nuovamente dai playoff. I biancorossi tornano a perdere nel campionato di serie C, questa volta per 11-8 a Monterotondo contro la Rari Nantes Vis Nova, la terza squadra della società del presidente Marco Ferraro. I ragazzi allenati da Roberto Barbaro sono stati puniti severamente, con i nove punti di distanza dalla Promosport che rimangono tali, in quanto i sardi hanno perso il loro match contro la Juventus. Quindi un’occasione gigantesca quella che è stata persa dai civitavecchiesi, che, con questo stop, molto probabilmente, dovranno dire addio alle speranze playoff. Non tanto per una questione matematica, ma perché situazioni del genere tagliano le gambe ad un gruppo che, sin dai primi momenti della stagione, ha dimostrato di avere dei limiti e di non poter stare al passo di un girone che vede la presenza di squadre rocciose come Grifone e Promosport. «Ci è mancato il carattere – sottolinea l’allenatore Roberto Barbaro - abbiamo perso un'opportunità. Ma è dall'inizio della stagione che le cose stanno andando così». Tripletta per De Santis, due reti per Pierri. Intanto la Centumcellae è stata superata in classifica anche dalla stessa Juventus ed ora è quarta.

