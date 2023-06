Lucrezia Puppi è stata convocata nuovamente dalla Nazionale U16. Dopo aver partecipato ad un torneo in Serbia, questa volta la giovanissima pallanuotista della Nautilus è stata chiamata per un collegiale riservate alle nate 2008, che si svolgerà dal 18 al 22 giugno ad Avezzano, quindi subito dopo i playoff di serie B, che vedranno impegnato questo fine settimana il sette di Daniele Lisi. Saranno allenamenti in cui Puppi dovrà dare tutto a farsi notare dal ct Aleksandra Cotti, perché in palio c'è una convocazione per gli Europei di categoria, programmati a luglio. Intanto la Fin ha reso noto il calendario del girone dei playoff per la Nautilus. Una due giorni intensissima attende la squadra di Daniele Lisi, che il prossimo weekend ad Avezzano si giocherà tutte le carte per conquistare la promozione in serie A2. Esordio previsto per sabato, con Tortora e compagne impegnate nella gara inaugurale delle finali contro il Parma. Doppio appuntamento di domenica. Si comincia alle 12.45 per la sfida contro il Team Marche, e si conclude alle 18.45 con il match contro le toscane dell’Aquatempra. Le prime due classificate del gironcino verranno promosse in serie A2. E in attesa di Avezzano, per staccare un attimo dal pensiero ai playoff del prossimo fine settimana con la sua Nautilus, capitan Venere Tortora è volata fino in Spagna, a Barcellona, per prendere parte al torneo Biwpa, dove ha partecipato con la squadra Master della Pro Recco, praticamente la Nazionale italiana di questo settore. Le liguri si sono fermate solo in finale, dove sono state sconfitte dalle ungheresi dell'Eger per 9-7, dopo un percorso fatto soprattutto di successi contro canadesi, spagnole e francesi. Prossimo appuntamento saranno i Mondiali, che si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, così come quelli assoluti, dove in acqua ci sarà Marco Del Lungo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA