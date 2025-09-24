Nella piscina del Centro Federale di Viterbo la Nautilus ha affrontato in amichevole il Plebiscito Padova, storica società del movimento femminile. La partita si è svolta in un inedito formato di 6 tempi da 8 minuti regolamentari. «Buone indicazioni sono giunte per poter impostare il lavoro futuro - così ha dichiarato il direttore tecnico Daniele Lisi – proseguiamo la nostra marcia di avvicinamento alla serie A1. Queste amichevoli servono soprattutto ad amalgamare la squadra, vista la presenza di nuove giocatrici di cui due straniere».

«Prima dell’inizio del campionato avremo altre due amichevoli – ricorda il direttore sportivo Mario Bianchi - la prima in casa della SIS Roma, squadra finalista ai play off scudetto nello scorso campionato, e la seconda in casa del Bogliasco. Ci auguriamo che le buone cose vista in questa prima partita siano confermate anche nelle prossime, in modo da arrivare all’esordio in campionato nella migliore condizione tecnica e fisica».

Dopo la partita le ragazze della Nautilus sono state invitate dall’Assessore allo Sport del Comune di Viterbo, Emanuele Aronne, alla manifestazione “Giocavamo pe’ strada” dove, alla presenza anche delle Consigliere Comunali Pietrangeli e Croci, sono state presentate alla città che le ospiterà per tutto il campionato. Nell’occasione la Nautilus ha ricevuto gli auguri anche del Presidente del Comitato Regionale Coni del Lazio Alessandro Cochi e del Presidente Regionale del Lazio del Comitato Italiano Paralimpico, nonché Referente Tecnico Nazionale per il Nuoto di Salvamento Giuseppe Andreana.

E a breve la società del presidente Alberto Braccini dovrebbe presentare l’ormai noto “mister X”, ovvero il tecnico che entrerà a far parte della società verdazzurra. Notizie anche dalle altre società pallanuotistiche.

Spicca sicuramente l’indiscrezione in merito alla Nc, dove uno dei pezzi forti della squadra di Aurelio Baffetti starebbe pensando seriamente di interrompere l’attività. Le problematiche legate ai trasferimenti per svolgere gli allenamenti starebbe convincendo il giocatore, tra i più conosciuti e forti a livello locale, ad attaccare la calottina al chiodo. Ancora momento di attesa per la Centumcellae, che non ha deciso come e dove svolgere gli allenamenti per la nuova stagione. Ci sono alcune probabilità sul tavolo, ma i biancorossi non hanno ancora iniziato, per quanto riguarda la prima squadra, a mettere nel mirino il prossimo campionato di serie C.

@RIPRODUZIONE RISERVATA