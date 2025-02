Prove tecniche di ripresa finalmente riuscite per la Flaminia Calcio che sul campo del Ghiviborgo ha lanciato il suo riscatto in questa fase finale del campionato di serie D dove i rossoblù con 11 gare ancora da giocare e 33 punti in palio hanno ancora i mezzi per risollevarsi e quanto meno giocare gli spareggi salvezza. Nello 0-4 con il quale la compagine di mister Nofri ha espugnato il campo del Ghiviborgo c’è stata tutta l’impronta del tecnico che ha saputo mandare in campo una squadra finalmente coesa, pratica e che senza tanti fronzoli è riuscita a fare ciò che raramente le è riuscito in questa complicatissima stagione. Flaminia che ha saputo “soffrire” in avvio di gara quando il Ghiviborgo compagine poco incline ai calcoli e da qui le tante vittorie, le altrettante sconfitte e soltanto due pareggi è partita lancia in resta per poi overe fare i conti con la rapidità di esecuzione di Tascini che prima con un diagonale e poi con un perfetto colpo di testa ha mandato la Flaminia sullo 0-2. E il doppio vantaggio è stato legittimato nella ripresa quando dopo una traversa colpita con un missile dalla distanza si sono portati sullo 0-3 con il ben tornato al gol Sirbu e nel finale con il gioiellino di casa Mattei, classe 2004 hanno confezionato il poker. La situazione resta complessa anche per le vittorie del Figline sul campo dello Sporting Trestina che ha alzato la quota all’esterno della griglia play out e per l’altro successo esterno e che ha del clamoroso centrato dal Terranuova Traiana nella trasferta di Grosseto ma la strada per la risalita è stata intrapresa. Dai 29 punti del Figline fuori dai play out questa la situazione a scendere: Ostia Mare 28; San Donato Tavarnelle 25; Terranuova Traiana 24; Sporting Trestina 22; Flaminia 19 e Fezzanese 16. Se il campionato fosse finito domenica i verdetti sarebbero stati: retrocessione diretta per Fezzanese e Flaminia e play out tra Ostia Mare-Sporting Trestina e San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana. Ma c’è ancora una vita da giocare con questi pesantissimi 33 punti. Sabato la Flaminia anticiperà la sua gara interna contro lo Sporting Trestina, obbligatorio conquistare il primo successo casalingo della stagione, raggiungendo a quota 22 gli umbri, poi il 23 febbraio trasferta non impossibile con l’Orvietana.