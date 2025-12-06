Pomeriggio da dimenticare per la Futsal Academy, travolta a Ciampino da un Real spietato che infligge ai rossoblù un durissimo 10-4, assolutamente il passivo più pesante della stagione. Una sconfitta che sorprende, perché la squadra di Vincenzo Di Gabriele arrivava al big match da seconda in classifica, a una sola lunghezza dalla vetta e forte di un rendimento brillante nelle ultime settimane. Ma contro gli aeroportuali non c’è stata praticamente partita: intensità, ritmo e lucidità dei padroni di casa hanno sovrastato per tutti i 40 minuti una Futsal irriconoscibile.

L’avvio è un incubo: in appena dieci minuti il Ciampino confeziona un devastante 5-0, approfittando degli errori dei civitavecchiesi e aggredendo ogni possesso con ferocia. La Futsal prova a scuotersi, ma la reazione è più emotiva che concreta. Le geometrie non funzionano, le ripartenze non decollano, a cui si aggiunge un roster limitato al massimo per le tante assenze, a cui si è aggiunta quella di Cavedal. Un mix che permette al Real di controllare la gara senza mai realmente soffrire.

Nel tabellino rossoblù finiscono Di Eugenio, glaciale dal tiro libero, e Riccitelli, autore di una doppietta che presenta al meglio l’esterno mancino ufficializzato in settimana. A segno anche Lopez, ma si tratta di lampi isolati in un match che ha avuto un unico padrone. Il Ciampino capitalizza tutto, gestisce, affonda e allunga fino al 10-4 conclusivo, un risultato che rispecchia l’andamento del confronto.

Nonostante il ko, la Futsal resta al secondo posto nel girone E, ma vede allontanarsi la nuova capolista Ardea, ora a +4 sui civitavecchiesi. Uno strappo importante nella corsa al primo posto, maturato proprio nella giornata in cui i rossoblù hanno steccato l’appuntamento più atteso.

A fine partita, mister Di Gabriele non cerca alibi:

«Eravamo in emergenza, lo sapevamo, e abbiamo perso anche Cavedal nel riscaldamento. I ragazzi hanno dato tutto e li ringrazio. Le responsabilità della sconfitta sono soltanto mie: ho sbagliato la preparazione della gara e anche l’approccio nel pre-partita. Complimenti al Ciampino che ha fatto una grande prestazione».

Per Santomassimo e compagni è la frenata più brusca del loro cammino, ma per nulla una bocciatura: la squadra ha incantato fino a questo momento e un sabato nero, da solo, non può lasciare cicatrici.

E servirà dimostrare di esserci immediatamente: nel prossimo turno arriva la sfida all’Ardea, leader del girone e avversaria ideale per tentare di rialzare la testa. Una partita già decisiva per capire fino a dove può davvero arrivare questa Futsal.

