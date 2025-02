La partita che tutti aspettavano: Futsal Academy-La Pisana. Questo è il menu principale del sabato di serie C1, con il campionato che, nonostante siamo ancora in pieno inverno, sta vedendo il suo termine avvicinarsi sempre di più, in quanto di giornate alla fine ne mancano solo cinque. Alle 15 fischio d’inizio all’Ivan Lottatori per il match contro la capolista La Pisana. In altri tempi si sarebbe detto su questa partita: ovvero che non era nelle corde del quintetto capitanato da Andrea Giocondo, che i romani sono una potenza, che il 10-0 visto qualche mese fa in Coppa Italia la diceva lunga sulla differenza tra le due compagini e tanto tanto altro. Ma il girone di ritorno ha cambiato notevolmente il pensiero su questo scontro al vertice, in quanto i civitavecchiesi sono sempre più cresciuti di forma, eliminando pian piano tutti i difetti visti nella prima parte di stagione, mentre i biancorossi sono calati di ritmo e di forma e nelle ultime settimane hanno addirittura messo a repentaglio un primo posto che sembrava in cassaforte a Natale. Sono solo due i punti di vantaggio nei confronti della seconda posizione, occupata dal Cecchina, il quale ha +8 sulla Futsal Academy. Quindi l’ultima disperata impresa per i civitavecchiesi per poter sperare di chiudere la regular season in una posizione migliore della terza. Ed in tutto questo c’è anche da mantenerla quella terza piazza, perché dietro la concorrenza è sempre agguerrita. Tutti tifano per la Futsal Academy, con la speranza che un successo possa riaprire tutto e far vivere un finale di stagione con tante scintille.

«Mancano cinque partite alla fine e tutte le gare che ci attendono hanno le stesse difficoltà. Ci sarà molta pressione in campo, ma sappiamo che se facciamo 13 punti saremo ai playoff senza nessun aiuto da altri campi. L’abbiamo preparata bene e stiamo recuperando tutti dagli acciacchi. Speriamo di essere al completo».

Meno interessante, ci perdoneranno da Santa Severa, il weekend per la squadra di David Dell’Università, atteso alle 15 sul campo del Tc Parioli. I punti di distacco dal penultimo posto sono 16 a cinque giornate dal termine, per cui la retrocessione in serie C2 è ormai cosa fatta e nel club c’è la voglia di mettersi alle spalle questa sventurata stagione e ricominciare sotto un nuovo segno tra qualche mese.

Passando alla serie C2, anche qui si intuisce cosa si possa fare per giungere ai playoff, lontani ma non troppo per le due civitavecchiesi. Sfida casalinga per l’Atletico, che alle 15 riceverà al San Liborio Stadium il District Seven. La settimana è stata calda per i gialloblu, che hanno ufficializzato l’approdo in panchina di Massimo Pierantoni, che debutterà subito davanti al suo pubblico. Difficile parlare di classifica, in questo momento, per i gialloblu, che devono prima fare scorta di pensieri positivi dopo la frattura che ha portato alle dimissioni di Simone Tangini e poi mettere dentro questa vittoria. Solo dopo l’incontro si potrà capire se ci saranno ancora speranze playoff per la squadra di Pierantoni. Altrimenti ci sarà da evitare il prima possibile di scivolare addirittura verso gli spareggi salvezza. Sarà assente l’indisponibile Boriello.

«I ragazzi agli ordini di mister Pierantoni hanno risposto per il momento bene alle sue sollecitazioni - dichiarano dall'Atletico - parliamo di due sole sedute di allenamento, è quindi presto vedere il nuovo assetto e gioco che il tecnico vorrà dare alla squadra, è ovvio che la differenza quest’oggi la dovranno fare gli atleti che scenderanno in campo, con una prova maiuscola che possa magari mettere alle spalle quanto vissuto nell'ultimo weekend e riproporsi come una delle protagoniste di questo campionato, perché di questo noi siamo ancora certi, che nonostante gli ultimi risultati questo è un roster che può ambire ancora a posizioni di vertice, poi il 5 aprile tireremo le somme».

Il Quartiere Campo Oro, invece, giocherà in trasferta questo sabato e lo farà alle 16.30 sul campo dell’Anguillara, in un altro scontro con una squadra che precede in classifica il quintetto di Umberto Di Maio. I punti di distacco dai playoff sono ancora sette e al terzo posto ci sono proprio gli avversari di questo turno, quindi quale migliore occasione per strappare qualcosa alle dirette concorrenti e lanciarsi in un finale dove ci sarà da fare, praticamente, percorso netto per sperare ancora di vivere una conclusione di stagione con forti batticuori. Sarà assente l'indisponibile Novello, fuori anche Vaitovich, che non ha ancora recuperato.

«Affrontiamo una squadra forte - spiega il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - che in casa ha perso solamente una gara e che nel ritorno ha vinto tutte le partite tranne una. Hanno valori tecnici davvero di valore, con diversi giocatori spagnoli e giocano in un campo molto grande. Abbiamo preparato la gara molto bene, fisicamente stiamo bene. Sappiamo che sarà dura, ma vogliamo vincere la gara e servirà dare il 120%. Sono convinto che disputeremo una grande gara, sono fiducioso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA