Torna al successo dopo un po’ di tempo la Flavioni in serie B femminile.

Il sette allenato da coach Patrizio Pacifico ha vinto davanti al tifo del PalaSport Insolera-Tamagnini per 29-21 contro il Mugello.

Una gara dove la formazione di Civitavecchia partiva sicuramente con i favori del pronostico, in quanto le toscane si sono presentate in città da ultime della classe, ferme sul fondo della classifica.

Le gialloblu volevano sfruttare al meglio questo turno non particolarmente complicato per prendersi il secondo posto in classifica.

Le civitavecchiesi sono sempre state in vantaggio, ma ci hanno messo parecchio per chiudere definitivamente la porta alle avversarie e con essa archiviare la gara a loro favore.

Questo è avvenuto anche perché coach Patrizio Pacifico ha approfittato dell’impegno non pesante, per dare grandissimo spazio a tutte le giocatrici presenti nella distinta, con Bartoli, Mara Bonamano e Cirilli, che hanno dovuto saltare l’incontro, in quanto indisponibili.

Ad inizio ripresa le toscane erano a -2 e poi c’è stato il parziale della squadra di casa, che ha completamente risolto la pratica.

Otto reti per Chiara Bonamano, sei per Ferretti. Con la vittoria la Flavioni, come detto, supera i Marconi Jumpers e si riprende il secondo posto.

