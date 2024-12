La Flavioni annuncia la decisione di non partecipare al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/2025, scegliendo di ripartire dalla Serie B.

«Questa scelta, seppur difficile - affermano dal club della presidentessa Eleonora Gorla - è stata presa per garantire la sostenibilità della nostra società e continuare a promuovere la pallamano nella nostra comunità. Dal crollo dell'impianto di Via Leopoli PalaGrammatico nel febbraio del 2018, siamo stati costretti a giocare senza una struttura propria, affrontando numerose difficoltà logistiche ed economiche. Nonostante questo, negli ultimi tre anni siamo orgogliosi di aver raggiunto le finali nazionali nelle categorie giovanili femminili, dimostrando il nostro impegno e la qualità del nostro settore giovanile e l’indispensabile substrato creato fatto di famiglie attive, che non ringrazieremo mai abbastanza, ed atleti entusiasti. È doveroso evidenziare l'incredibile e inspiegabile stallo nei lavori di ricostruzione del nostro impianto. Nonostante l'impianto sia stato progettato ben due volte e il cantiere sia stato finalmente inaugurato il 16 marzo 2024, a oggi non si vedono ancora progressi concreti. La mancanza di azione da parte dell'amministrazione passata ha lasciato la nostra società e i nostri atleti in una situazione di grande difficoltà, ostacolando lo sviluppo dello sport a Civitavecchia. Ringraziamo la società ASP e il plesso IC Civitavecchia 2 per il loro sostegno e supporto, permettendoci di continuare le attività. Tuttavia, guardiamo al futuro con speranza e determinazione. Ci auguriamo che le cose possano cambiare e che la nuova amministrazione si impegni concretamente a risolvere la situazione, affinché si possa finalmente dare alla pallamano civitavecchiese l'infrastruttura che merita. Confidiamo nel supporto delle istituzioni e della comunità per tornare a competere ad alti livelli, offrendo ai nostri giovani atleti l'opportunità di crescere e brillare».

