Nulla da fare per la Flaminia Calcio nella gara valida per la nona giornata di andata del campionato di serie D girone G. I rossoblù di mister Nofri hanno perso in casa per 2-1 contro la capolista Scafatese. Addio all’imbattibilità casalinga e molto rammarico per quello che è stato l’approccio alc confronto con la prima della classe che si è trovata subito in vantaggio dopo 120 secondi con la rete di testa segnata su azione d’angolo da Suhs. Uno 0-1 a freddo sul quale la battistrada ha costruito il suo trionfo portandosi poi sullo 0-2 alla mezz’ora con la bella percussione di Faiello. La rete di Sirbu nel recupero del primo tempo ha riacceso le speranze per una ripresa in cui la Flaminia ha tentato più volte la via del gol che però non è arrivato. Flaminia che in classifica resta ferma a 12 punti e vede allontanarsi la zona dei play off. Il bilancio di queste prime nove giornate si aggiorna con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, per l’appunto quella di domenica la prima tra le mura amiche. Domenica prossima si torna in Sardegna per il confronto contro la Monastir che sopravanza di un punto i viterbesi e che cercherà di riscattare il ko subito domenica mattina sull’isola di Ischia. Sardegna sin qui negativa per la Flaminia che ha perso a Sassari per 1-0 e contro l’Olbia per 3-1. Nel gruppo rientrerà Lisari che ha scontato il turno di squalifica mentre starà ancora fuori Ricozzi per la seconda giornata di stop. In vetta non è mutato nulla visto il successo del Trastevere, prima inseguitrice della Scafatese che ha sempre un ritardo di due punti dopo l’importante vittoria esterna a Sassari.