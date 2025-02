Un successo dietro l’altro e una continua evoluzione, pur consapevoli che c'è ancora tanto lavoro da fare. Il 2025, fino a questo momento, sta offrendo alla Supernova Fiumicino della DR2 i risultati sperati. Nonostante alcune assenze importanti e alcuni giocatori alle prese con infortuni che li hanno costretti a stringere i denti, la squadra di coach Cipriani è riuscita a riconfermarsi. La vittoria, con il punteggio di 56-45 sul difficile campo della Cestistica Civitavecchia, è stata costruita soprattutto nel secondo quarto, quando i ragazzi di Fiumicino hanno concesso solo 8 punti agli avversari. Questo ha dimostrato quanto sia fondamentale difendere con solidità, per poi poter fare la differenza in attacco grazie alla qualità delle scelte tattiche. E infatti, anche nella ripresa, i rossoneri sono riusciti a fuggire nel punteggio, attraverso anche i contributi di Bargiacchi e Maduka. Nonostante un ultimo quarto meno brillante, Civitavecchia non ha avuto comunque la possibilità di rientrare in partita.

IL TABELLINO. Cestistica Civitavecchia: Feligioni 2, Russo, Simeone 1, Carucci, Volpe 2, Valle 11, La Rocca 3, Ottaviani ne, Marrero 13, Fiorucci 13, Senise.

Supernova Fiumicino DR2: Bargiacchi 14, Bartoccetti, Colaiori, Confalone 8, Di Natale 10, Di Pietro, Grasselli, Macina, Maduka 16, Profumo 2, Rinaldi 6. Coach: Cipriani.

