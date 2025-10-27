Prima domenica con vittorie in concomitanza per Viterbese e Sorianese che dopo le vittorie interne contro Campus Eur e Nuova Florida proseguono a braccetto a 12 punti in una classifica del girone A cortissima e che ha cambiato nuovamente battistrada visto che da domenica pomeriggio guida l’inedita coppia formata da Civitavecchia e Aranova leader con 16 punti e poi a seguire abbiamo W3 Maccarese a 15, la coppia Monti Prenestini e Roma City a 14, il duo Grifone Gialloverde e Pomezia a 13 e il terzetto Viterbese, Sorianese e Fc Rieti a 12. Ben 10 squadre in 4 punti a conferma di un livellamento notevole dopo che si è giocato quasi un quarto dell’intera stagione. Vittoria fondamentale per una Viterbese che non vinceva da oltre un mese e che allontana ulteriori problematiche legate ad una situazione societaria in divenire con l’attuale proprietà che ha ribadito la volontà di arrivare alla cessione del club ed attraverso la voce del suo presidente Salaris ha manifestato una apertura verso l’ex patron Camilli che vuole però con la massima scrupolosità visualizzare tutta la situazione debitoria del club. Un successo pesantissimo anche perché ottenuto giocando per oltre un’ora in inferiorità numerica e dovendo rimontare un gol. A parte la precisazione in tal senso del massimo dirigente il club ha confermato il silenzio stampa e vuole concentrarsi adesso per l’importante sfida di domenica a Pomezia contro una compagine che sembrava allestita per stravincere il campionato e che invece ha rimediato già tre sconfitte e continua a stentare. Gioia a Soriano nel Cimino per la prima vittoria interna della Sorianese che ha battuto per 1-0 la Nuova Florida con la rete di Oriolesi ed ha così allungato la sua striscia positiva arrivata a 3 pareggi e due vittorie. Dopo le difficoltà iniziali la Sorianese e il suo mister Chirieletti hanno trovato una perfetta quadratura e la prova carica di concretezza e di cinismo messa in mostra contro la Nuova Florida ne sono una ulteriore dimostrazione dopo i progress che erano stati evidenziati già nelle precedenti settimane. Sorianese che domenica prossima sarà in azione a Roma per la trasferta contro il Pro Calcio Tor Sapienza.