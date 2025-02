La dirigenza della Centumcellae si amplia. I biancorossi annunciano l’ingresso in società di Alessio Lucaroni all’interno del club.

«Siamo felicissimi di accogliere Alessio nel nostro gruppo - afferma il presidente Jonathan Civero - ex pallanuotista ed oggi dirigente e consigliere d’amministrazione della Compagnia Portuale – è sempre stato vicino alla società dal nostro insediamento. Il suo arrivo deve essere letto come un messaggio di grande progettualità sportiva».

Lucaroni è stato molto spesso anche al PalaGalli, negli ultimi tempi, per tifare Centumcellae in occasione delle partite casalinghe.

Ancora una sconfitta, intanto, per la Cadetta dell’Ipertecnica Centumcellae nel campionato di Promozione. Alle Cupole di Acilia la squadra di Mauro Mancini ha perso per 11-9 contro la Roma Waterpolo. Una buona prova quella dei biancorossi, che, però, hanno pagato dazio per un secondo tempo letale, che ha visto un parziale degli avversari di 5-1.

Tripletta per Romano, doppietta per Imperato e Casano. In evidenza anche il portiere Murru, ragazzo di 16 anni chiamato in porta per l’ultimo tempo. Ci sarà ancora da attendere per il primo successo stagionale della Centumcellae.

