Non sono ancora definiti i programmi della Dinamo Ladispoli, club che sta tenendo in apprensione 100 famiglie sul futuro del settore giovanile. L'associazione di basket, guidata da Luigi Fois, si è incontrata con i genitori dei bambini, fornendo a loro spiegazione in merito all'assegnazione delle palestre per allenarsi.

«Ad oggi brancoliamo nel buio, nel senso che da parte dell'amministrazione non vi è data sull'apertura del bando, quindi non abbiamo certezza sugli spazi e le ore che ci verranno assegnate. Ciò - dice il presidente Luigi Fois- ci obbliga a dire alla famiglie la verità, ovvero che di questo passo rischiamo di ridimensionare le nostre attività». Per quello che riguarda la prima squadra, reduce dal play out che ha consentito la permanenza in serie D, non dovrebbero nascere problemi sull'iscrizione.

«Siamo pronti ad affrontare la prossima stagione pur consapevoli dei costi di gestione. Faremo una squadra giovane, stiamo valutando alcune ipotesi , ma le faremo una volta che avremo l'ufficialità del nuovo coach».

