Comincia con una sconfitta, ma con tanto rammarico, il doppio scontro del secondo turno della Coppa Lazio di Serie C2 per l’Atletico.

La formazione allenata da mister Pierantoni è caduta per 3-1 sul campo degli Ulivi Village. Il gol di Notarnicola non è servito a risistemare una partita che si era messa male, anche per via di una serie di pesanti assenze in contemporanea per i gialloblu, che hanno dovuto fare molto affidamento sulla linea verde per tenere testa ai romani.

«Oltre a Luca Mori squalificato e gli infortunati Patrizio De Amicis e Damiano Leone - spiegano dall'Atletico - da registrare anche l'assenza dell'ultimo momento di Patrizio Maggi. A completare la serata non felice per i gialloblu dopo pochi minuti quando la squadra iniziava la gara con il piglio giusto e stava girando molto bene, si ferma anche Alessio Donati per un problema muscolare e dal quel momento la partita si mette in salita. Ma nonostante ciò i ragazzi a disposizione di mister Massimo Pierantoni, compresi i quattro under convocati, reagiscono bene e mettono più volte in difficoltà gli avversari con alcune pericolose ripartenze ma i padroni di casa nelle poche risalite a disposizione colpiscono Puddu e compagni per ben due volte nel primo tempo, nel secondo parziale la squadra riparte ancora con coraggio e la determinazione di poter riprendere la partita, e proprio capitan Michele Notarnicola accorcia con un missile che il portiere avversario può solo accompagnare in rete con lo sguardo, allo scadere quando mancano una manciata di minuti al triplice fischio i padroni di casa trovano la terza rete in modo fortunoso con la palla che finisce in rete direttamente da calcio d'angolo. È andata così, ma siamo sicuri che al ritorno, al San Liborio Stadium, assisteremo ad un’altra partita».

