Non sarà una gara agevole, quella delle 18.30 sul parquet de Le Salle. La DCL è chiamata a vincere, il compito non dei è più facili, incontrerà una delle migliori del girone.

Dopo la sconfitta subita ad opera della Tiber, i tirrenici si portano alla volta di Roma per migliorare la posizione di classifica, concentrandosi sui playoff. Partita che coach Russo ha preparato dei dettagli, consapevole della caratura dell'avversario.

«Troveremo una formazione in grande spolvero, costruita per vincere. Noi da parte nostra stiamo proseguendo secondo le nostre aspettative, non posso chiedere di più a questi ragazzi. Certo la formazione di oggi è una bella realtà del girone, ce la giocheremo a viso aperto per portare via il risultato - ha detto Giorgio Russo».

Sulla formazione, fino a ieri sera non c’erano dubbi, a parte qualche influenzato, in fase di recupero. I gialloneri puntano a vincere anche per omaggiare il capitano Manuele Parroccini, che a febbraio ha raggiunto la laurea in gestione aziendale, oltre a divenire assessore allo sport del comune di Cerveteri.

Torna a giocare in casa la Ste.Mar 90 Cestistica. Non ci sono alternative alla vittoria per la squadra allenata da Gabriele La Rosa, chiamata a fare risultato al PalaRiccucci, dove alle 18 si contenderà la vittoria contro le Stelle Marine.

Non è un turno particolarmente ostico per Campogiani e compagni, visto che il calendario prevede una sfida contro l’ultima in classifica, anche se sconfitta faticosamente in trasferta nella partita d’andata.

Se la Ste. Mar 90 vuole evitare di dover passare da un poco onorevole playout e, perché no, sperare ancora di agganciare la zona playoff, obiettivo nelle mire del club, in questa partita non ci dovranno essere discorsi banali, ma fare ciò che conduce ad una vittoria, anche senza troppo soffrire.

Non si preannunciano assenze per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo.

