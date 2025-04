La Dcl Edilizia BKL perde una sfida avvincente contro Vigna Pia, squadra costruita per salire in serie B. Ci sono voluti 2 tempi supplementari per decidere la sfida con continui sorpassi di ambedue le squadre.

Una prova super per gli uomini di coach Russo che hanno sfiorato l’impresa. Punteggio 106-109 in stile Nba, che ha sancito un enorme applauso da parte dei circa 200 tifosi a fine partita.

Ora per la Dcl testa all’ultima partita della regular season dove saranno ospiti delle Stelle Marine.

Parziali: 23-20; 20-24; 25-24; 15-15;

15-15; 8-11.

Dcl Edilizia Bkl Ladispoli Rim: Norcino 7, Trebbi 17, Parroccini 3, Nizza 5, Galan 28, Garbini 4, Masropietro 21, Parlato 21. Allenatore: Russo.

Vigna Pia: Greco 22, Censasorte 2, Zollo 5, Gandini n.e., Odorisio, Ciancaglini 22, Brusadin 13, Di Fabio 15, Telesca 30, Seri n.e., Mostacci. Allenatore: Polidori.

