Scontro con la prima della classe per DCL Edilizia Ladispoli, che riceve al Pala Sorbo alle 19.30 la Tiber, formazione che guida il girone.

Il blasone dei romani è noto a tutti, essendo un club che da anni è sulla breccia. In questa stagione fa sul serio, puntando a salire in B.

I tirrenici, da parte loro, ce la metteranno tutta per fermare la capolista, contro la quale coach Russo spera di avere la formazione al completo. Il successo del turno scorso ha riacceso entusiasmo in seno al club, che punta , come si sa, a svolgere la fase con il miglior piazzamento.

Nell'immediato c'è un avversario forte da battere, una squadra organizzata e ben assortita.

«Dovremo lottare per conquistare la vittoria, come è normale che sia . Non temiamo nessuno, la capolista non ci fa paura, nonostante sia una grandissima squadra. Ma noi vogliamo i due punti, che sono fondamentali per garantirci il playoff. Siamo pronti a sfidare una squadra molto organizzata, ce la metteremo tutta per arrivare alla vittoria - ha concluso il capitano Manuele Parroccini».

