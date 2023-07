E ora che Ladispoli sarà? Tifosi e simpatizzanti rossoblù se lo chiedono, inevitabilmente, dopo il caos esploso martedì pomeriggio. Il matrimonio tra l’Academy di patron Sabrina Fioravanti e i nuovi investitori, incluso il ds Marco Angelocore, è finito dopo nemmeno un mese. E con l’addio forzato della nuova cordata romana c’è da considerare, come un effetto domino, anche quello di tutti i nuovi acquisti. E non sono pochi: Francesco Proietti Gaffi, Cristiano Bussi, Davide Carboni, Romeo Shahinas, Federico Buglia e Lorenzo Giorgi. Tutti colpi sensazionali che si accaseranno altrove. Oltre il danno anche la beffa perché molti elementi della vecchia guardia erano stati già mandati via, qualcuno se n’è andato spontaneamente e anche altri potrebbero fare la stessa fine. A questo punto rischia di non rimanere nemmeno mister Massimo Castagnari. Cambiano improvvisamente tutti gli scenari in vista della prossima stagione di Eccellenza. Il motivo dello strappo è di natura economica. Il club si aspettava che i nuovi imprenditori mettessero sul piatto sin da subito i soldi per affrontare la stagione e pagassero i contratti dei giocatori. «Abbiamo escluso i nuovi investitori dalla società - è il comunicato ufficiale dell’Academy Ladispoli - e come negli anni precedenti si procederà da soli anche per la stagione calcistica 2023/24. Gli accordi preliminari intercorsi che prevedevano l’affidamento della gestione della prima squadra al gruppo imprenditoriale romano, con una partecipazione della Academy stessa, sono stati disattesi da parte degli investitori a poche ore dalla firma dei contratti». Per Fioravanti non erano questi i patti. «Contratti troppo onerosi da sottoscrivere in prima persona dall’Academy - prosegue la nota - unica responsabile ad avallare gli accordi con gli atleti scelti dal da Angelocore incaricato dal gruppo romano. Un rischio economico troppo alto per una non totale garanzia delle entrate necessarie». Poi le rassicurazioni, forse inutili, ai tifosi. «Ora si riparte, con parte dell’ottima squadra che ha salvato la categoria nella precedente stagione poiché molti dei calciatori della rosa dell’Academy 2022-23 non sono più disponibili in quanto non confermati dalla gestione romana uscente». Parola anche al ds ormai già ex. «A me dispiace - risponde Marco Angelocore, ex ds a questo punto - ho cercato di mediare tra l’Academy e la società romana ma è saltato uno sponsor e non c’erano più le coperture di prima. Per non creare problemi, anche ai giocatori, meglio rinunciare adesso che a dicembre, così mi sono dimesso». Se effettivamente sia stata una sua scelta o il club abbia preso la decisione forse poco importa ai tifosi che vorrebbero garanzie su un futuro attualmente nero come la pece.

