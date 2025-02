Ritorno alla sconfitta per la Ste.Mar 90 Cestistica, che poco può fare sul parquet di Vigna Pia, squadra seconda in classifica nel campionato di serie C.

A Roma i ragazzi diretti da coach Gabriele La Rosa hanno perso per 73-62, confermando il trend negativo di questi ultimi mesi in trasferta.

Il match è rimasto in equilibrio esclusivamente per i primi due quarti, nei quali Campogiani e compagni hanno lasciato massimo due punti di scarto ai padroni di casa.

Ma al rientro negli spogliatoi, come dichiarato dalla Cestistica sulle proprie pagine social, è calata la “nebbia fitta” sui giocatori civitavecchiesi, che hanno perso completamente il passo rispetto ad una Vigna Pia che vinceva senza troppi problemi contro una Ste.Mar 90 che diventava il piccolo cugino rispetto a quanto visto nei primi due quarti della contesa.

Niente da fare, quindi, nonostante i 15 punti di Pierleoni e i 14 di Bottone. La classifica vede una Ste.Mar 90 ancora lontana dalla zona playoff.

I punti di distacco sono tornati ad essere quattro, ma ora la concentrazione dovrà andare sull’evitare i playout, dove i civitavecchiesi ci sono pienamente dentro e con il rischio addirittura di doversi andare a giocare una “bella” per la salvezza fuori casa.

