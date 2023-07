Per il secondo anno consecutivo sarà il giovane tecnico civitavecchiese Gabriele la Rosa a guidare la Ste.Mar.90 nel campionato 2023/2024 della serie C unica.

Cresciuto al PalaRiccucci, La Rosa porta il rossonero nel cuore avendo compiuto un percorso che va dalle giovanili alla prima squadra, dove è approdato lo scorso anno dopo l'uscita di scena di Briscese.

«Ringrazio tutta la società e in particolare il presidente Stefano Rizzitiello e il direttore sportivo Maurizio Campogiani – ha dichiarato La Rosa - per avermi voluto riconfermare alla guida della prima squadra. Per me, ragazzo cresciuto dentro questa palestra, è una soddisfazione enorme poter rappresentare questa piazza nel massimo campionato laziale per la seconda volta. A dicembre dello scorso anno ho raggiunto un obiettivo importante per la mia carriera. Essere ancora alla guida della squadra della mia città fa capire che la società ha apprezzato il lavoro fatto. Da parte mia garantirò sempre il massimo impegno, per riportare Civitavecchia ad essere una delle squadre più competitive. Per farlo avremo bisogno di tutto il supporto della nostra tifoseria, confidando nell’avere sempre la palestra piena. A mio parere, oltre ad avere sempre a disposizione il solito blocco dei civitavecchiesi, abbiamo fatto un buon mercato. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione per poter affrontare il campionato nella migliore maniera possibile».

«Lo scorso anno - spiega il presidente della Cestistica Civitavecchia, Stefano Rizzitiello - quando Massimiliano Briscese ha dovuto lasciare, la società non ha avuto alcun dubbio sul fatto che doveva essere Gabriele la Rosa a prendere il suo posto per concludere la stagione. Oggi vogliamo quindi portare avanti questo progetto di valorizzazione delle figure professionali locali, per cercare di essere sempre più autonomi dal contesto esterno. Gabriele gode della nostra più ampia fiducia e stiamo cercando un valido secondo che lo aiuti in quella che si annuncia come una stagione molto particolare essendo la prima della C Unica».

