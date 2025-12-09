Nella mattinata di ieri, dalle ore 8:20 alle 10, nonostante fosse giorno di festa nazionale, la squadra di serie C della Centumcellae si è allenata presso la piscina dello Sport Garden e, una volta terminato l’allenamento, si è goduta una ricca colazione presso la Pasticceria Mauro.

La squadra sta proseguendo la preparazione per affrontare al meglio il campionato di serie C, che inizierà il 10 gennaio e che vedrà i biancorossi inseriti nel girone laziale, con squadre di ottimo livello.

«Sebbene la mancanza dello Stadio del Nuoto si faccia sentire – affermano dal club biancorosso – per via della mancanza di acqua alta, la Centumcellae non molla. Forza Centumcellae».

@RIPRODUZIONE RISERVATA