Il campionato entra nel vivo e per il Santa Marinella è arrivato il momento di dare una svolta a questo girone di ritorno. Dopo aver disputato una prima fase della stagione straordinaria, i rossoblu, in due gare hanno perduto cinque punti dalle dirette concorrenti alla lotta per la promozione nella categoria superiore. Tabarini e compagni, infatti, domenica scorsa, sono stati sconfitti dall’Atletico Salaria, dopo 13 risultati utili consecutivi. Le inseguitrici non si aspettavano altro, e approfittando del doppio passo falso, si sono avvicinate alla capolista. Ora, Tolfa, Ostiantica e Grifone Gialloverde, denunciano quattro punti di ritardo dal Santa Marinella. Nella terza giornata del campionato di promozione, il turno di oggi prevede lo scontro diretto tra Santa Marinella e Ostiantica, mentre il Tolfa viaggia alla volta del Pescatori Ostia, mentre il Grifone Gialloverde sarà ospite del Morandi. Quindi, alle 11, allo Stadio Ivano Fronti, si troveranno di fronte la prima e la terza del girone. Per quel che riguarda i tirrenici, ci sarà l’assenza di Gentili, Buonanno, Orlando e Brutti. «Quello con Ostiantica è uno scontro diretto ad altissimo livello – dice mister Fracassa – una gara contro una squadra forte, la seconda della classe. I ragazzi, quindi, sono chiamati a dare una risposta forte sul campo. Questa è la priorità, è quello su cui abbiamo battuto per tutta la settimana. Dobbiamo metterci alle spalle immediatamente la brutta uscita di domenica contro il Salaria Vescovio dove è nata una sconfitta sul campo meritata, e la prima in classifica non può abbassare la guardia, non può abbassare la tensione, deve avere sempre un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento propositivo, cosa che ci è mancato domenica da parte di tutti. Ci siamo gongolati sugli errori e questo non deve più succedere, perché nel calcio le situazioni si ribaltano in un attimo. Quindi sono convinto che, a prescindere chi andrà in campo, farà una grande prestazione contro l'Ostiantica. Chiaramente è uno scontro di cartello, queste sono partite che mentalmente si preparano da sole, però quello che ho trasmesso questa settimana ai ragazzi, è che tutti si aspettano una reazione da noi e noi prima di tutti. Sono convinto che sarà una grossa sfida, e sono anche convinto che faremo una grande prestazione e che il risultato sarà dalla nostra parte. Per quanto riguarda le defezioni, purtroppo devo segnalare ancora l’assenza di Brutti, che ancora soffre dei postumi della lesione subita. A lui si sono aggiunti anche Gentili e Bonanno, che hanno dei risentimenti muscolari e poi non ci sarà neppure Orlando che è stato squalificato per due giornate a fine gara con il Salaria Vescovio. Anche qui dobbiamo crescere mentalmente. Non ci possiamo permettere di fare queste cose, perché servono tutti i giocatori. E un giocatore in forma come Orlando, perderlo per due giornate, è un peccato mortale. Dunque mi aspetto una prestazione rabbiosa da tutto il gruppo, un atteggiamento arrembante da subito, perché vogliamo indirizzare la partita sin dai primi minuti».

