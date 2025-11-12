Inizia con una vittoria il cammino nel campionato cadetto per la seconda squadra senior della Cv Skating, gli Snipers VR3.

I civitavecchiesi, impegnati in quel di Bari per la prima di campionato, vincono 6-2 in trasferta grazie ad una prova corale ed un mix fra giovanissimi e veterani.

Il match inizia in salita con il Bari in vantaggio ma poi i VR3 riescono a ribaltare il punteggio e gestire senza troppi patemi d'animo l'evolversi della gara.

«La seconda squadra è sempre un'occasione utile per far fare esperienza ai giovani e far divertire i meno giovani - spiega il presidente/allenatore/giocator e Riccardo Valentini - e la partita di Bari è andata benissimo in questo senso. I giovani hanno messo minuti di esperienza preziosi nelle gambe, i meno giovani si sono divertiti. Sono convinto che sarà un campionato che ci regalerà bei momenti».

I presenti: Francesca Borgi, Daniele e Davide Ceccotti (1), Samuele D'Angelo (C), Mattia Padovan (2), Marco Garbetta, Stefano Travaglione (2), Riccardo Valentini (1), Giampiero Lucantoni. Allenatore: Riccardo Valentini

