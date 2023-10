Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Casal Bertone torna oggi in campo la 3epc Asp Civitavecchia nella terza giornata del campionato di serie C femminile.

Alle 18 le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi affrontano l’Asd Lupi di Marte, con la squadra di Rignano Flaminio che cercherà rabbiosamente punti per la propria classifica attualmente a quota zero.

Una partita non facile quindi per le giovani civitavecchiesi come sottolinea Guidozzi: « Sarà una partita difficile, innanzitutto perché veniamo da una sconfitta; poi perché il Lupi di Marte ha una classifica bugiarda in quanto nelle prime due giornate hanno perso ben figurando contro Roma Centro e La Fenice che lotteranno per vincere il campionato».

Le avversarie dell’Asp Civitavecchia sono ben collaudate ed esperte, con il gruppo che si è mantenuto simile negli ultimi tre anni e, pur non avendo giocatrici di spicco, è assolutamente in grado di ottenere un buon risultato in trasferta.

«Saremo chiamati a fare una partita ordinata e con pochi errori - sottolinea Giovanni Guidozzi - che è una cosa che ci riesce meno. Le ragazze sono tutte disponibili tranne Sofia Savescu che per un piccolo infortunio non è disponibile e tornerà la prossima settimana».

Questa sera tornerà in campo anche l’Etruria volley nel campionato di serie C maschile per affrontare lo Zagarolo Sports Academy davanti al pubblico casalingo del Palazzetto Comunale di Tuscania.

©RIPRODUZIONE RISERVATA