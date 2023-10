La 3epc Asp Civitavecchia può dire la propria nel campionato di serie C femminile. Questa la sintesi dopo il netto successo per 3-0 ai danni dell'Asd Lupi di Marte ottenuto sabato pomeriggio al Palazzetto Insolera-Tamagnini (parziali 25/21 - 25/17 - 25/11).

E' stata una partita dominata dalle civitavecchiesi che dopo i primi due set poderosi hanno visto sciogliersi letteralmente l'avversario nel terzo set. Il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi, anche se prevalentemente formato da giocatrici giovanissime provenienti dalle under 18 e under 16, dimostra di avere qualità e margini di miglioramento per ambire ad una tranquilla salvezza.

Resta comunque un torneo in cui è giusto attendersi alti e bassi dalle giocatrici che hanno bisogno di esperienza, come lascia intendere il tecnico rossoblù: «Sono molto felice perché la settimana scorsa avevamo fatto una brutta prestazione contro il Casal Bertone e abbiamo risposto con una grande gara. Le ragazze hanno meritato questa vittoria, si sono allenate molto bene questa settimana e con la voglia di rivincita, sempre concentrate e ben motivate». Un successo quello contro Lupi di Marte che ha stupito lo stesso Guidozzi che riteneva ostica la squadra di Castelnuovo di Porto: «Non mi aspettavo un successo con una partita dominata contro il Lupi di Marte che, come ho avuto modo di dire in precedenza, è una squadra con una classifica bugiarda e in grado di tenere testa alle squadre che ambiscono la promozione come la Fenice».

Un avvio di campionato buono per l'Asp Civitavecchia che con due vittorie nelle prime tre partite ha già 5 punti in classifica.

E' stato un fine settimana decisamente proficuo anche per le altre principali formazioni maschili della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia.

Nella fattispecie l'Etruria Volley ha ottenuto la prima vittoria nel campionato di serie C al Palazzetto Comunale di Tuscania contro il Zagarolo Sports Academy per 3-1 (parziali 23/25 - 25/12 - 25/10 - 25/23); successo anche in serie D per l'altra squadra Etruria Volley che sabato sera al Palazzetto Insolera-Tamagnini ha battuto per 3-2 il Civitavecchia Volley Academy (parziali 23/25 - 25/22 - 24/26 - 25/20 - 15/12).

