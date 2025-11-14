Il fine settimana per le squadre della categoria Juniores. Nei Nazionali duro ostacolo per la Flaminia Calcio che dopo la sconfitta subita sette giorni fa contro l’Ostia Mare è attesa oggi pomeriggio alle 14,30 dalla gara interna contro il Trastevere, sin qui leader a punteggio pieno. Per il campionato dell’ Under 19 regionale siamo giunti alla settima di andata. Oggi alle 14,30 gara casalinga per l’Atletico Cimina Falisca contro l’Ostia Antica e trasferta sulla carta agevole per il Pianoscarano con ila Pescatori Ostia. Alle 15 impegni casalinghi della Sorianese con il Santa Marinella, per la Viterbese al cospetto del fanalino di coda Real Campagnano e per il Tarquinia che riceverà la visita della Luiss. Attualmente, il Dlf guida la classifica con un totale di 16 punti. Tra le squadre provinciali, Pianoscarano, Sorianese e Viterbese stanno inseguendo la zona podio, con la Viterbese che, in questo turno, sembra avere il compito più agevole. Per il campionato Under 19 Provinciale queste le sfide della quinta di andata: oggi alle 15 Amatori Calcio Bassano Romano (4)-Nuova Pescia Romana (10), Fulgur Tuscania (9)-Viterbo FC (10), Leocon (4)- Montefiascone (6), Tolfa (5)-Manziana (10). Inoltre, alle 17:15 si affronteranno:Atletico Capranica (7)-Monterosi (3) e alle 17:30, si giocherà: *Pol. Vigor Acquapendente (1)-Fortitudo Nepi (9). Domenica, alle 11:00, si terrà un'ulteriore partita tra: Jfc Civita Castellana (3) e Csl Soccer (0). Le gare promettono di essere avvincenti e decisive per la formazione delle classifiche