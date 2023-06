CIVITA CASTELLANA - Ultima giornata del girone D di prima categoria: la JFC conquista un secondo posto storico, con 62 punti. La squadra di mister Santini ipoteca un traguardo importante. Nonostante l'assenza di Salvatori costruisce tanto, contro Formello, ma nel primo tempo oltre ad un rigore sbagliatoda Sciommeri, crea diverse occasioni. Nel secondo tempo ci pensa Soccorsi che con un pallonetto apre le danze per poi chiudere in bellezza con una rovesciata di Matteo Giovannetti che chiude i conti e manda i civitonici ad essere l'unica squadra imbattuta in trasferta del girone.

Oltre ad avere uno Score delle ultime 18 partite di 16 vittorie, un pareggio e una sconfitta, da segnalare, le prestazioni in trasferta dove i ragazzi conquistano, su 14 partite, 10 vittorie e 4 pareggi. Le parole del DS Ferri: «Percorso straordinario dei ragazzi, anche oggi ipotechiamo un secondo posto che ci permetterà di poter fare un ripescaggio per la promozione e sperare. I ragazzi nonostante il caldo e giugno inoltrato hanno dimostrato le qualità e atteggiamento fino alla fine: è stato un assedio fino al triplice fischio con una prestazione fisica e mentale pazzesca. C'è da fare i complimenti a questi ragazzi per tutto quello che hanno fatto, sono consapevoli di aver giocato un campionato perfetto, peccato aver iniziato con un po' di timidezza e poca consapevolezza perché altrimenti sarebbe stato sicuramente un finale diverso di campionato. Complimenti a tutti , società, staff e giocatori che fino alla fine hanno portato a termine percorso e obiettivo richiesto dalla società. L'auspicio è quello di poter continuare a lavorare con questi ragazzi che si meritato molto più che un palcoscenico di prima categoria».

IL TABELLINO:

FORMELLO CALCIO: Sambuco, Sacchetti, Palla, Funari (16' st Bucci), Giordano, Baltera, Francucci (24' st Lausi), Vagnetti, Mazzaferri (9' st Visentin, 42' st Cruciani), Bote, Bartoli (27' st Poggi). A disp.: Buccioli. Allenatore: Ottaviani.

JFC CIVITA CASTELLANA: Nilo, Molon, Franco, Santucci (11' st Tribolati), Ippoliti, Giovannetti, Ulisse (21' st Giuliani), Rizzo (35' st Bravini), Sciommeri, Carpenti (16' st Michelini), Soccorsi (29' st Molinari). A disp.: Salvatori, Tufo, Anzellini. Allenatore: Santini.

Ammoniti: Giordano, Baltera, Mazzaferri, Bote e Visentin (FC); Giuliani (JFC).

Marcatori: 6' st Soccorsi, 13' st Giovannetti.